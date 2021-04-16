Дастана Бекешева вызвали на допрос в МВД

Народный избранник убежден, что правоохранители начнут вызывать многих политиков, участвовавших в октябрьских событиях 2020 года

Депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева вызвали на допрос. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам парламентарий.

По словам нардепа, накануне он получил повестку от МВД, где указано, что нардеп будет на допросе по уголовному делу по событиям 9 октября прошлого года.

«Оказывается, в МВД есть два уголовных дела по событиям 5-6 октября и 9 октября. Сегодня вызвали на допрос как свидетеля по событиям 9 октября. Но сказали, что пригласят еще по событиям 5-6 октября. Я им сказал: «Нашли свидетеля, я же ничего не вижу, ничего не знаю». Мне самому смешно стало», - сказал он.

Кроме того, Бекешев предположил, что он не единственный депутат, которого будут приглашать на допрос в качестве свидетеля.

«Думаю, многих политиков, участвовавших в октябрьских событиях 2020 года, будут допрашивать», - отметил он.

Источник: vesti.kg