Омурбек Абдырахманов: Реформы должен осуществлять человек, у которого есть в руках реальная власть

Парламент лишь поддерживает эти реформы.
«Реформу осуществляет не парламент. Реформы проводит человек, в чьих руках есть реальная власть. Парламент лишь поддерживает эти реформы.
Список великих реформаторов:
1. Шейх Заид (Эмираты).
2. Ли Куан Ю (Сингапур).
3. Ден Сяопин (Китай).
4. Махаткир (Малайзия).
5. Пак Чон Хи (Южная Корея).
6. Саакашвили (Грузия)» — пишет экс-депутат Омурбек Абдырахманов.
11 апреля был принят новый проект Конституции и власть сосредоточилась в одних руках – президента. Поэтому у большинства возник вопрос – способен ли глава государства провести реформы.
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