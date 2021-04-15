Омурбек Абдырахманов: Реформы должен осуществлять человек, у которого есть в руках реальная власть

Парламент лишь поддерживает эти реформы.

«Реформу осуществляет не парламент. Реформы проводит человек, в чьих руках есть реальная власть. Парламент лишь поддерживает эти реформы.

Список великих реформаторов:

1. Шейх Заид (Эмираты).

2. Ли Куан Ю (Сингапур).

3. Ден Сяопин (Китай).

4. Махаткир (Малайзия).

5. Пак Чон Хи (Южная Корея).

6. Саакашвили (Грузия)» — пишет экс-депутат Омурбек Абдырахманов.

11 апреля был принят новый проект Конституции и власть сосредоточилась в одних руках – президента. Поэтому у большинства возник вопрос – способен ли глава государства провести реформы.