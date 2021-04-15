Феликс Кулов, экс-премьер-министр: «Не явившиеся должны подчиниться выбору проголосовавших»

Во многих странах эта цифра снижена до 25%. Жизнь показала, что большая часть населения безразлична к выборам и референдумам.

— По нашему закону чтобы референдум был признан состоявшимся, должны проголосовать не менее 30% от всех избирателей. Если больше половины проголосовавших поддержали проект, значит, он принят. Показатель в 30% взят не просто так. Во многих странах эта цифра снижена до 25%. Жизнь показала, что большая часть населения безразлична к выборам и референдумам. Поэтому решили, что если ¼ часть избирателей примет участие в референдуме, то этого будет достаточно. Мы проявили благоразумие, сохранив 30% показатель. Не явившиеся на референдум должны подчиниться выбору проголосовавших.

Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 10