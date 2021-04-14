Суд постановил провести судмедэкспертизу в отношении Атамбаева для определения состояния его здоровья

Адвокат бывшего главы государства считает, что своими действиями судья выражает недоверие главврачу колонии № 47

В отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева будет проведена судебно-медицинская экспертиза по определению состояния его здоровья. Информацию об этом Vesti.kg подтвердил его адвокат Замир Жоошев.

По его словам, судья, постановивший проверить здоровье Атамбаева, выразил недоверие главному врачу ИК № 47.

- Судья Первомайского районного суда Азирет Медеров поднял вопрос о назначении экспертизы по своей инициативе, - пояснил Жоошев. - Когда как Атамбаев содержится в ИК № 47, при этом у него не наблюдается улучшения состояния его здоровья. На практике пока обвиняемый не выздоровит, производство по делу должно приостановиться. Своими действиями судья выразил недоверие главному врачу колонии. Надеюсь, что заключение вынесут объективно.

Таким образом, на период проведения экспертизы судебные заседания временно приостановлены.

Источник: vesti.kg