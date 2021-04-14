Депутаты написали новый закон о государственно-частном партнерстве

Парламентарии обещают прекратить вмешательство правоохранительных органов в дела бизнеса и повысить ответственность руководителей ведомств

Группа депутатов Жогорку Кенеша вынесла на общественное обсуждение новый проект закона «О государственно-частном партнерстве».

В справке-обосновании к документу парламентарии пояснили, что существующий закон не смог в полной мере решить имеющиеся проблемы.

Особенности нового законопроекта заключаются в том, что установлены конкретные сроки заключения соглашения о государственно-частном партнерстве.

«Соглашение о государственно-частном партнерстве должно быть заключено с победителем тендера в течение 10 календарных дней со дня опубликования информации о победителе тендера в средствах массовой информации и на официальном сайте государственного партнера, - отмечено в справке-обосновании. - Кроме того, проектом закона предусматривается возможность вложения в реализацию проекта государственно-частного партнерства в виде материальных и/или нематериальных активов. Вкладами в реализацию проекта государственно-частного партнерства могут быть материальные и/или нематериальные активы партнеров».

Материальными активами признаются движимое и недвижимое имущество, включая предприятия как имущественные комплексы; товары, работы, услуги, иные объекты, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики.

Нематериальными активами признаются права собственности и иные вещные права на имущество, обязательства (долги); объекты прав интеллектуальной собственности, права требования, личные неимущественные права, информация, выступления, деловая репутация и др.

«Также проектом предусматривается гарантия для частных партнеров при реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, - заверили депутаты. - Принимая во внимание имеющуюся практику, немаловажной проблемой является незаинтересованность руководителей государственных органов в реализации проектов ГЧП, что в свою очередь затягивает процедуры или же приостанавливает проект в целом. В данном проекте закона определена ответственность руководителя государственного органа: в случае если тендер объявлен в нарушение сроков или не был объявлен, то руководитель государственного органа освобождается от должности.

Также низкая заинтересованность и активность государственных органов в реализации проектов ГЧП объясняются систематическими проверками правоохранительных органов, что в свою очередь ведет к демотивации реализации проектов ГЧП как со стороны государственных органов, так и частного сектора. Так, в целях прекращения вмешательства правоохранительных органов в реализацию проектов ГЧП в предлагаемом законе одним из принципов ГЧП вносится недопустимость проведения проверок со стороны правоохранительных органов после подписания соглашения о ГЧП».

Источник: vesti.kg