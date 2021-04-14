Сооронбай Жээнбеков, экс-президент КР: «Политическая стабильность в стране, мирная жизнь народа для меня дороже всего!»

Найдутся и те, кто будет политически спекулировать на моих словах.

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков 11 апреля проголосовал на выборах в местные кенеши и на референдуме. Затем он коротко ответил на вопросы журналистов:

– У общественности полно вопросов ко мне, как к экс-президенту. Я все это слышу, читаю, анализирую. Конечно, мне есть что сказать и немало. Но нельзя забывать, что в стране только начала укрепляться политическая стабильность. И в сегодняшней ситуации ради стабильности в стране мне лучше воздержаться от публичной полемики и диалога с различными политиками. Мои выступления и слова не могут не повлиять на ситуацию. Найдутся и те, кто будет политически спекулировать на моих словах. Я не хочу давать для этого повода. Я перенесу и вытерплю все, что про меня говорят. Для меня превыше всего политическая стабильность в стране, единство народа. В мире, в том числе и в нашей стране, в связи с коронавирусом сложилась непростая экономическая ситуация. Немало других проблем. Руководство страны работает, делает все, что в их силах. Интересы страны дороже всего. Поэтому нам всем стоит направлять свои силы на созидание, а не на политиканство. Многие критикуют, что я отмалчиваюсь. Для меня политическая стабильность страны и мирная жизнь народа, сплоченность превыше всего. Выше я говорил, что вопросов ко мне много, даст Бог, отвечу на них, когда придет время. Пользуясь случаем, поздравляю кыргызстанцев, мусульман с наступлением месяца Орозо. Пускай зачтется ваш пост и ваши благодеяния. Да будет процветать и развиваться наша страна.

Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 4