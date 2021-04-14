Дорогу, идет Тюлеев!

После выборов в Бишкекский городской кенеш стало очевидно, кто станет градоначальником.

Получившие большинство голосов партии «Эмгек» и «Ак Бата» намерены сформировать коалицию и предложить на пост мэра Наримана Тюлеева. Тем самым воплощается в жизнь слова Тюлеева, произнесенные в конце прошлого года: «Я вновь стану мэром».

В какой-то степени было ожидаемо и закономерно то, что политическая партия «Ак Бата» Наримана Тюлеева получила много голосов. Потому что они до этого управлял столицей, показал себя хозяйственником, менеджером, эффективно и плодотворно поработал, по сравнению с другими. Среди жителей Бишкека многие положительно оценивают его работу на посту мэра. Поэтому проголосовавшие за партию «Ак Бата» вновь хотели увидеть его в статусе мэра.

Столица только выиграет от того, что Н. Тюлеев станет мэром. Можно не сомневаться в том, что он решит социальные проблемы, улучшит инфраструктуру, внешний облик города, увеличит объем городского бюджета. Его партийная программа близка к реальности, по сравнению с программами других партий. Будет неплохо, если реализуется хотя бы половина из того, что указано в программе.

Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 4