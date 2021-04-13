УИК завершили подсчет итогов голосования на избирательных участках

ЦИК обнародовала предварительные данные о голосовании на выборах по информации АСУ с 99% участков

ЦИК обнародовал предварительные данные об итогах голосования на выборах депутатов городских и айылных кенешей.

Выборы прошли в 448 местных кенешей, из них - 28 городских кенешей, 420 айыльных кенешей.

Предстояло избрать 8 356 депутатов: городские кенеши – 796 депутатских мандатов, айылные кенеши – 7 560 депутатских мандатов.

В 28 городах 56 политических партий зарегистрировали 237 списков кандидатов (11 782 кандидата всего). Из них мужчин – 7 300 кандидатов, женщин – 4 482 кандидатов.

В 420 айылных кенешах зарегистрировались 18 772 кандидатов, из них: мужчин – 13 472 кандидатов, женщин - 5300 кандидатов. Согласно законодательству, для проведения выборов депутатов айылных кенешей по каждому айылному кенешу было зарезервировано не менее 30 процентов мандатов депутатов айылного кенеша для женщин. Количество зарезервированных мандатов для женщин составляет - 2858 мандатов.

На основании данных, поступивших с 99 % избирательных участков, в голосовании приняли участие 1 295 943 избирателя или 39,06%.

В списки избирателей было включено 3 318 130 избирателей.

Число проголосовавших на выборах в городские кенеши составило 386 365 избирателей или 36,82%.

Число проголосовавших на выборах в айылные кенеши составило 909 578 избирателей или 40,09%.

Таковы предварительные данные по информации АСУ, поступившей с 99% участков 12 апреля 2021 года (12.00).

Предварительные итоги голосования на местных выборах по каждому кенешу, округу и участку можно просмотреть на сайте ЦИК, пройдя по ссылке и выбрав конкретный кенеш.

Согласно Закону КР «О выборах депутатов местных кенешей», участковые избирательные комиссии подсчитывают голоса, подводят итоги голосования на соответствующем избирательном участке.

В настоящее время подсчет итогов голосования на избирательных участках участковыми избирательными комиссиями завершен. В течении трех дней возможно обжалование решений участковых комиссий об итогах голосования на участках в территориальные комиссии.

Далее, территориальные избирательные комиссии (ТИК) подводят итоги голосования на соответствующей территории (в округах и кенешах) и определяют результаты выборов депутатов (распределение мандатов) в каждом конкретном кенеше.

При этом избирательные комиссии в обязательном порядке рассматривают все поступившие жалобы (заявления) о нарушениях в ходе подготовки и проведения выборов, принимают решение по каждой жалобе (заявлению).

Комиссиями также рассматриваются материалы правоохранительных органов по расследованию сообщений, заявлений о нарушениях законодательства, в том числе -кандидатами и партиями, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов и находящихся в компетенции правоохранительных органов и органов прокуратуры. По итогам рассмотрения будут приняты решения об ответственности согласно законодательству о выборах.

Согласно статье 38 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», результаты выборов депутатов по каждому местному кенешу определяются ТИКами не позднее 20 календарных дней со дня голосования (до 2 мая 2021 года).

Решения ТИК могут быть обжалованы в трехдневный срок в Центральной избирательной комиссии, а решения ЦИК – в суде.

Пресс-служба ЦИК

