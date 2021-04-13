Кыргызстан и ОБСЕ подтвердили намерение укреплять в республике демократические институты

В ходе нашей встречи мы обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия Кыргызстана и ОБСЕ.
Кыргызстан и ОБСЕ подтвердили намерение продолжить конструктивное сотрудничество по дальнейшему развитию и укреплению демократических институтов в КР. Об этом в ходе совместного заявления по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде сообщил глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев.
По его словам, данный визит является символичным, так как совпал с выборами депутатов местных кенешей и референдумом по Конституции Кыргызстана, которые состоялись 11 апреля 2021 года.
«В ходе нашей встречи мы обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия Кыргызстана и ОБСЕ. У нас состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. Сторонами была отмечена важность поддержки Кыргызстана по дальнейшему развитию и укреплению демократических институтов в стране и совершенствованию избирательной системы. В частности, предстоящих парламентских выборов. Было подтверждено взаимное намерение продолжить конструктивное сотрудничество по дальнейшей поддержке демократических процессов в Кыргызстане, укрепления стабильности и безопасности страны», - сказал он.
Помимо этого, Казакбаев отметил, что также стороны рассмотрели сотрудничество Кыргызстана со Швецией.
«Для Кыргызстана важно развитие отношений со Швецией, как в многостороннем, так и в двустороннем форматах. Мы обсудили активизацию межпарламентского сотрудничества, который стал дополнительной действенной мерой повышения эффективности двустороннего диалога. Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций из Швеции. В этом плане весьма перспективным представляется сотрудничество в таких областях, как гидроэнергетика, горнорудная промышленность, информационные технологии и туризм», - сказал он.
Источник: Кабар
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