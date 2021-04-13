(Фото) Назначен новый посол Турции в Кыргызстане

Омуралиев в ходе встречи поздравил коллегу с назначением и пожелал ему успехов в работе.

Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев 12 апреля встретился с новым послом Турции в КР Ахметом Садык Доганом, сообщает кыргызское диппредставительство.

По данным посольства, на встрече дипломаты обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных сферах.

Омуралиев в ходе встречи поздравил коллегу с назначением и пожелал ему успехов в работе.

Источник: Кабар