Певица Анжелика Кайратова: Я обязательно приду в горкенеш, у меня есть там место!

Артистка опровергла информацию о том, что она не прошла в БГК

Кандидат в депутаты от партии «Наш Народ», певица Анжелика Кайратова на своей странице в соцсети опровергла информацию о том, что не получила депутатский мандат.

Поясним, в СМИ сообщалось, что согласно предварительным подсчетам, Анжелика Кайратова по писку партии не прошла в Бишкекский городской кенеш.

Однако, по ее словам, один из пяти мандатов все-таки принадлежит ей, и в горкенеш она планирует прийти в течение года.

— Нам дается 5 мандатов, — отметила артистка. — По своему желанию я могу занять одно из этих мест. Однако моя цель — это принести пользу народу!!! Поправив свое здоровье, я обязательно приду в городской кенеш. Возможно, через год, возможно, через полгода. У меня есть там место! Информация о том, что я не прошла, — не верная!

Певица также отметила, что была бы рада видеть в качестве соратников некоторые партии.

— Было бы хорошо, если бы партии «Ыйман Нуру», «Реформа», «Бутун Кыргызстан» тоже прошли, — написала Анжелика. — Я огорчена за них, несмотря на то, что они пытались нам ставить палки в колеса. Мы могли бы стать сторонниками. Также стыдно за то, что три старых гиганта борются за кресло мэра.

Напомним, что по предварительным подсчетам, партия «Наш Народ» набрала более 7 процентов и преодолела избирательный порог.

Источник: Вести

