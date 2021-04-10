Ташиев о демаркации госграниц: Мы смогли отстоять каждый метр нашей земли

Камчыбек Ташиев отметил, что все решения, указанные в протоколе, приняты в государственных интересах обоих стран.

Глава правительственной делегации Кыргызской Республики по делимитации и демаркации государственной границы - председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев провел заседание правительственной комиссии по приграничным вопросам. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызской Республики.



Согласно повестке дня был обсужден Протокол по итогам заседания правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, подписанный в Ташкенте (Узбекистан) 25 марта текущего года.

Камчыбек Ташиев отметил, что все решения, указанные в протоколе, приняты в государственных интересах обоих стран.

"Все решения принимаются и будут приниматься исключительно в интересах государства, в интересах граждан, проживающих на приграничных территориях. Каждый пункт протокола подвергался большим спорам, и только огромными усилиями мы смогли отстоять каждый метр государственной земли.

Сейчас в народе очень многие критикуют меня, даже не разобравшись, не владея полной информацией.

Я, как глава правительственной делегации, взял на себя большую ответственность и уверен, что время все расставит по местам. Потом скажут, что это было историческое событие", - сказал Камчыбек Ташиев.

Он также добавил, что государственным и местным органам власти необходимо усилить информационно-разъяснительную кампанию по данному протоколу.

"Людям на местах не хватает достоверной информации. Я объездил все регионы, но этого мало, надо встретиться с каждым человеком и доступным языком объяснить каждый пункт протокола. Как только информация будет доведена до населения, никто не усомнится в справедливости принятых решений", - заявил глава правительственной делегации.

Камчыбек Ташиев отметил, что надо визуально показать на карте, какие участки были описаны.

Особое внимание Камчыбек Ташиев обратил на исполнительскую дисциплину государственных органов, задействованных в дальнейшей реализации подписанного протокола.

"Все поручения должны исполняться качественно и в срок. Первый шаг сделан, однако впереди предстоит большая и ответственная работа. Пусть государственные и местные органы власти возьмут эти вопросы под свой особый контроль. Вопросы государственных границ должны быть в приоритете", - заключил Камчыбек Ташиев.

По дальнейшей реализации протокола государственным и местным органам власти было дано поручение ускорить проведение полевых работ по обозначению проектной линии прохождения государственной границы.



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