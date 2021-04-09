Эмомали Рахмон: Вопроса о замене Воруха другой территорией не было и не может быть

В рамках рабочей поездки в Согдийскую область президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с жителями анклава Ворух в городе Исфара.

Как пишет «centralasia.media», в своей речи Рахмон напомнил, что город Исфара, граничащий с Кыргызстаном, играет важную роль в укреплении дружественных и добрососедских отношений между народами.

Он отметил, что одним из основных вопросов для исфаринцев, в том числе жителей сельского джамоата Ворух, является делимитация и демаркация государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном.

«Довожу до сведения граждан Таджикистана, особенно жителей Исфары и сельского джамоата Ворух, что правительство Таджикистана с 2002 года ведет переговоры с кыргызской стороной, до сегодняшнего дня состоялось более 100 встреч между делегациями Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.

Вдобавок к этому, в октябре 2019 года на переговорах высокого уровня с тогдашним президентом Кыргызской Республики мы пришли к соглашению о необходимости усиления работы Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы на уровне вице-премьеров.

В результате 19 лет деятельности комиссии было определено и согласовано 519,9 км границы, а также подготовлен к подписанию проект договора о государственной границе.

Согласно договоренности с кыргызской стороной, договор должен был быть подписан в мае 2016 года.

По предложению кыргызской стороны мы рассмотрели этот документ в правительстве Таджикистана и завершили его внутригосударственные процедуры.

Однако по причинам, не зависящим от Таджикистана, договор о согласованной территории до сих пор не подписан.

Правительство Республики Таджикистан заинтересовано в скорейшем осуществлении процедур по определению линий государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, в случае подписания этого документа более половины линий государственной границы будет делимитировано.

Хочу подчеркнуть еще один важный момент, а именно за весь период переговоров, то есть за 19 лет, вопроса о замене Воруха какой-либо другой территорией не было и не может быть», — заявил Эмомали Рахмон.

Ранее сообщалось, что визит Эмомали Рахмона в Ворух состоится на фоне заявления председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева о том, что кыргызская сторона предложила Таджикистану передать Ворух Кыргызстану в обмен на 12 000 гектаров земли из другого региона.

Источник: Элгезит