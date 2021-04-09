Будет шумиха ближе к парламентским выборам?

После выборов политические силы могут активизироваться.
Такое мнение выразил политолог Марс Сариев. Он считает, что после 11 апреля могут произойти существенные политические события. Митинги, акции протеста, попытки дестабилизации и т.д.
«Геополитические игроки недовольны происходящими в стране процессами и попытаются взять реванш. Это видно по тем предупреждениям, которые поступали от Венецианской комиссии, Human Rights Watch, Европейского союза. Рассматриваются сценарии дестабилизации страны. Но после периодических заявлений экспертов КР об этом, внешним игрокам приходится пересматривать свои сценарии. Поэтому, не исключен перенос дестабилизации на осень. Задержка финансирования со стороны ряда международных доноров тоже признак того, что они не хотят деньги бросать на ветер, и не исключают риска повторения беспорядков. Запад хочет присутствия своих сторонников в ЖК КР. Поэтому, основная битва с действующей властью развернется на парламентских выборах. Возможна даже попытка переворота», — сказал политолог.
Источник: газета «Майдан.kg» №13 от 09.04.2021 / стр. 2
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