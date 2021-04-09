(Фото) Эмомали Рахмон с рабочим визитом прибыл в анклав Ворух

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня с рабочим визитом прибыл в анклав Ворух в Согдийской области, передает «Азия-Плюс».
По данным издания, с участием Рахмона там будут открыты площадь Национального флага, обновленное здание «Кохи фарханг» (Дворец культуры), новое здание общеобразовательной школы. Также ожидается открытие новой линии питьевого водоснабжения, центра обслуживания, швейного цеха и цеха по производству сладостей, а также интенсивного сада.
Также глава государства встретится с жителями и активом анклава.
Ранее сообщалось, что визит Эмомали Рахмона в Ворух состоится на фоне заявления председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева о том, что кыргызская сторона предложила Таджикистану передать Ворух Кыргызстану в обмен на 12 000 гектаров земли из другого региона.
Источник: Элгезит
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