(Фото) Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с послом Китая Ду Дэвэнь

Марипов выразил благодарность за оказанную правительством Китая помощь в виде 150 тыс. доз вакцины «Sinopharm» от коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом КНР в КР Ду Дэвэнь, сообщает пресс-служба правительства.

Марипов выразил благодарность за оказанную правительством Китая помощь в виде 150 тыс. доз вакцины «Sinopharm» от коронавирусной инфекции.

«Глава государства передает слова благодарности Китайской Народной Республике за предоставлении кыргызскому народу вакцины. С 29 марта текущего года в республике начался первый этап пусковой вакцинации. На сегодняшний день по стране вакцину «Sinopharm» уже получили более 700 человек. По информации медиков, у всех, кто вакцинировался, самочувствие удовлетворительное, каких-либо серьезных побочных проявлений не наблюдается. Для нас приоритетным вопросом является вакцинация граждан, находящихся в зоне риска», - сказал Улукбек Марипов.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, торговли, инвестиций, возобновления авиамаршрутов между странами, в том числе вопросы по деятельности контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам».

Улукбек Марипов подчеркнул, что полноценная работа контрольно-пропускных пунктов будет способствовать увеличению грузоперевозок и дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, в чем заинтересованы обе стороны.

Ду Дэвэнь информировала о текущей ситуации по реализации грантовых проектов по предоставлению технической помощи в сфере здравоохранения и чрезвычайных ситуаций и других сферах.

Глава правительства поблагодарил посла Китая за содействие в развитии двустороннего сотрудничества по широкому спектру вопросов, а также выразила готовность приложить все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, всестороннего стратегического партнерства между КР и КНР.