В Москве послы Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы сотрудничества

В Москве посол Кыргызстана в РФ Гульнара-Клара Самат 5 апреля провела встречу с послом Таджикистана в РФ И.Сатторовым.

Как сообщает пресс-служба посольства, на встрече были обсуждены вопросы кыргызско-таджикских отношений, направленные на активизацию совместной деятельности в культурно-гуманитарной сфере, установлению связей и обмену опытом между диаспорами двух стран в России, организации совместных культурных и спортивно-массовых мероприятий.

«Стороны выразили обоюдное мнение о важности налаживания контактов в целях укрепления существующих отношений дружбы между кыргызским и таджикским народами», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар