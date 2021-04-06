(Фото) Президент Садыр Жапаров принял главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 6 апреля, принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа.

Состоялся обмен мнениями по расширению политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного сотрудничества, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Садыр Жапаров отметил высокий уровень политического диалога между двумя странами и выразил заинтересованность в укреплении торгово-экономических отношений с Ираном, в том числе в инвестиционной сфере.

«Наши двери всегда открыты для иранского малого и среднего бизнеса, желающего инвестировать в экономику Кыргызстана. В настоящее время мы прилагаем большие усилия по созданию благоприятной среды для иностранных инвесторов. Подчеркиваю, что и далее отношение к инвесторам будет особенным», - сказал он.

Затронув тему культурно-гуманитарного сотрудничества, как наиболее активного направления двустороннего сотрудничества, Садыр Жапаров выразил благодарность руководству Ирана за финансирование строительства спортивного комплекса в г. Ош и гуманитарную помощь, оказанную во время вспышки пандемии.

«Такое братское отношение иранской стороны к кыргызскому народу мы восприняли как знак настоящей дружбы», - сказал Глава государства.

Со своей стороны министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил Кыргызстан за поддержку Ирана на международной арене по ряду направлений и подчеркнул готовность иранского руководства на постоянной основе сотрудничать с Кыргызстаном.

Мохаммад Джавад Зариф передал приветствие от Президента Ирана Хасана Рухани, добавив, что у сторон есть большой потенциал сотрудничества в различных сферах, потому как страны объединяют общие исторические и культурные связи.

Также он пожелал успешного проведения выборов в местные кенеши и референдума по проекту нового Основного закона, подчеркнув важность для Ирана сохранения безопасности и стабильности в Кыргызстане.

Министр отметил актуальность проведения очередного заседания совместной кыргызско-иранской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Назвав взаимодействие в сфере дорог и транзитного потенциала наиболее приоритетным, Мохаммад Джавад Зариф приветствовал намерения кыргызской стороны привлекать иранских инвесторов, которые готовы вкладывать свои средства в различные сферы экономики, в частности, в сельское хозяйство, фармацевтику, гидроэнергетику и развитие дорожной инфраструктуры.

От имени руководства Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил Садыра Жапарова посетить с визитом страну.

Завершая встречу, Президент Садыр Жапаров еще раз подтвердил готовность Кыргызстана активизировать двустороннее сотрудничество, особенно экономические и инвестиционные связи и также передал слова приветствия Президенту Ирана Хасану Рухани.

Источник: Кабар