В Минобороны будет создано управление сил специальных операций. Это применение беспилотников и противодействие им

Мы ведь живем в неспокойном регионе.
Ведется ли работа по обучению кыргызстанских офицеров управлением беспилотников и получению этих аппаратов, спросил депутат Каныбек Имналиев («Ата Мекен») у замглавы Минобороны Нурлана Кирешеева 5 апреля на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.
«Мы ведь живем в неспокойном регионе. Наша техника устарела. Есть ли у нас специалисты, которые управляют дронами, беспилотниками. Сможем ли мы получить такую технику в ближайшие 5 лет?» - уточнил депутат.
«Этот вопрос актуален. Поручением главнокомандующего в Минобороны создается управление сил специальных операций. В его функции входят — радиоэлектронное противодействие и применение беспилотных летательных аппаратов. Это применение беспилотников и противодействие им», - сообщил Кирешеев.
Он отметил, что работа проводится, вырабатывается концепция, есть наметки по форсированию работ в этом направлении. Планируется провести переговоры с Россией, Китаем и Турцией относительно получения таких аппаратов., добавил замглавы Минобороны.
Источник: kg.akipress.org
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