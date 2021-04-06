(Видео) Абдиля Сегизбаева доставили в Бишкекский городской суд

Сегодня будут рассматривать обжалование меры пресечения в отношении экс-главы ГКНБ
Экс-главу ГКНБ, бывшего кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева доставили в Бишкекский городской суд, сообщает корреспондент Vesti.kg.
Начался судебный процесс, на котором планируется рассмотреть вопрос о возможном изменении меры пресечения в отношении Сегизбаева.
Бывшего руководителя спецслужбы у здания суда встретили его сторонники.
Отмечается, что процесс будет проходить в закрытом режиме.
Напомним, Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по факту злоупотребления должностным положением и других незаконных действий по делу «Белизгейт». Отмечалось, что в отношении него возбуждено два уголовных дела.
Позже генпрокурор Курманкул Зулушев на своей странице в Сети сообщил, что против Сегизбаева заведено шесть уголовных дел.
Источник: vesti.kg
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