(Видео) Абдиля Сегизбаева доставили в Бишкекский городской суд

Сегодня будут рассматривать обжалование меры пресечения в отношении экс-главы ГКНБ

Экс-главу ГКНБ, бывшего кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева доставили в Бишкекский городской суд, сообщает корреспондент Vesti.kg.

Начался судебный процесс, на котором планируется рассмотреть вопрос о возможном изменении меры пресечения в отношении Сегизбаева.

Бывшего руководителя спецслужбы у здания суда встретили его сторонники.

Отмечается, что процесс будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по факту злоупотребления должностным положением и других незаконных действий по делу «Белизгейт». Отмечалось, что в отношении него возбуждено два уголовных дела.

Позже генпрокурор Курманкул Зулушев на своей странице в Сети сообщил, что против Сегизбаева заведено шесть уголовных дел.

Источник: vesti.kg