Сыймык Жапыкеев сегодня приступил к новым должностным обязанностям

Сыймык Жапыкеев приступил сегодня к новым должностным обязанностям.
Об этом Vesti.kg сообщили в Генеральной прокуратуре.
Напомним, 5 марта стало известно о ликвидации ГСБЭП. Соответствующее решение принял премьер-министр Улукбек Марипов, отмечая, что служба стала коррумпированной и неэффективной.
Сыймыку Жапыкееву 12 марта, согласно указу президента, присвоено спецзвание генерал-майора Финансовой полиции.
30 марта стало известно, что Сыймык Жапыкеев назначен прокурором Иссык-Кульской области.
Источник: vesti.kg
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