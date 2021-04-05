Сыймык Жапыкеев сегодня приступил к новым должностным обязанностям

Сыймык Жапыкеев приступил сегодня к новым должностным обязанностям.

Об этом Vesti.kg сообщили в Генеральной прокуратуре.

Напомним, 5 марта стало известно о ликвидации ГСБЭП. Соответствующее решение принял премьер-министр Улукбек Марипов, отмечая, что служба стала коррумпированной и неэффективной.​

Сыймыку Жапыкееву 12 марта, согласно указу президента, присвоено спецзвание генерал-майора Финансовой полиции.​

30 марта стало известно, что Сыймык Жапыкеев назначен прокурором Иссык-Кульской области.

Источник: vesti.kg