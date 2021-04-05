Мелис Турганбаев поддержал идею премьера снизить штрафы за нарушение ПДД

В свою очередь эксперт Марат Мусуралиев полагает, что выполнить это поручение не так просто

Прежде чем снижать штрафы за нарушение ПДД, необходимо тщательно проанализировать статистику, ведь подобные решения требуют осознанного подхода. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-глава МВД Мелис Турганбаев.

- Правительству нужно хорошо подумать, насколько безопасно снижение штрафов, - отметил он. - Но лично мое мнение - штрафы снизить надо. Когда вводились новые кодексы, возмущений было очень много, ведь зарплаты в нашей стране мизерные. Люди просто не могут оплачивать их.

В свою очередь эксперт в транспортной сфере Марат Мусуралиев в разговоре с Vesti.kg отметил, что поддерживает снижение штрафов. При этом он считает, что прежде чем пойти на такой шаг, правительству необходимо решить несколько проблем.

- Камеры, которые фиксируют нарушения по республике, устанавливали зарубежные компании, а значит, за нами остается обязательство выплачивать ту сумму, которая была указана при заключении контрактов, - пояснил он. - Кроме того, есть проблемы с интеграцией штрафов в одной системе. К примеру, в регионах нарушители получают штрафы через гаишников, а от них сведения попадают в систему с задержкой или не попадают вовсе.

Мусуралиев добавил, что вместе с тем нужно разобраться с невыплатой штрафов по причине смены места жительства нарушителя или не оформленного должным образом автомобиля.

- У нас в стране очень высокий уровень миграции, люди зачастую не живут по прописке, а штрафы приходят по адресу, указанному в паспорте, - отметил он. - Тут ГРС должна подумать о том, чтобы привязать автомобиль к номеру телефона. Это позволит найти нарушителя. Правительству также следует провести аудит компаний, которые владеют камерами, дабы убедиться, что личные данные граждан надежно защищены, и системное обеспечение компаний работает должным образом. Только после решения всех этих задач можно подумать о снижении штрафов.

Поясним, во время прямого эфира в соцсети премьер-министр Улукбек Марипов рассказал, что поручил разработать проект закона по снижению штрафов за нарушение ПДД.

По его словам, инициатива принадлежала Садыру Жапарову.

«В стране кризис, все дорожает, в том числе ГСМ. Поэтому по поручению президента поручил разработать проект постановления по снижению размера штрафов за нарушения ПДД. Законопроект поступит в Жогорку Кенеш в ближайшие дни», - заключил он.

Источник: vesti.kg