(Фото) Садыр Жапаров встретился со спикером парламента Южной Кореи Пак Бён Соком

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 5 апреля, встретился со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бён Соком.
Обсуждены аспекты межпарламентского, политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.ж.
Глава государства отметил, что сегодня назрела необходимость дальнейшего укрепления двусторонних связей, выхода на новый уровень взаимодействия между странами и передал слова приветствия президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.
Президент подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение Форуму сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» и заинтересован в реализации совместных проектов в его рамках.
Садыр Жапаров отметил имеющийся между странами большой потенциал торгово-экономического сотрудничества, которое является перспективным как для Кыргызстана, так и для Южной Кореи. Он предложил правительствам двух стран тесно поработать в данном направлении, выразив надежду, что совместными усилиями сторон удастся увеличить объемы торговли.
Глава государства также подчеркнул, что в настоящее время в Кыргызстане предпринимаются все необходимые меры по созданию благоприятного инвестиционного климата.
«В этих целях мы проводим политические и социально-экономические преобразования в стране, в том числе направленные на предоставление необходимых гарантий иностранным инвесторам, открытость экономики, либеральный торговый, валютный режим и благоприятную налоговую базу», - сказал Садыр Жапаров.
Глава государства выразил заинтересованность в присутствии корейского бизнеса в Кыргызстане в целях наращивания сотрудничества по ключевым направлениям, таким как развитие городов и областей, гидроэнергетика, горнодобывающая и текстильная промышленность, транспорт, строительство туристических объектов, аэропортов и в других направлениях.
Садыр Жапаров призвал корейских бизнесменов еще больше инвестировать в экономику Кыргызстана и высоко оценил оказываемую корейской стороной финансово-техническую поддержку по линии Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) и Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF).
Президент отметил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в сфере образования, предложив корейской стороне рассмотреть возможность увеличения квот по стипендиальным образовательным программам для студентов из Кыргызстана, а также реализации программ по обмену студентами и преподавателями.
В свою очередь спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея подчеркнул желание и готовность корейской стороны к сотрудничеству в различных областях и активному участию в поступательном развитии Кыргызстана.
Он высказал намерения корейской стороны расширить инвестирование в Кыргызстан, так как у двух стран есть «общие точки соприкосновения», в том числе и в сфере культуры.
Спикер приветствовал инициативы кыргызской стороны по сотрудничеству в сферах образования и строительства, отметив их большую роль в расширении двусторонних отношений.
Он выразил готовность углублять взаимодействие и по другим направлениям, по которым оно сейчас приостановилось из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Желаю вам успехов в борьбе с заболеванием, мы готовы сотрудничать в этом направлении и далее. Кыргызстан является интересной для нас страной в плане сотрудничества. Вы обладаете богатой природой и всеми условиями для развития туризма. Мы готовы углублять наше взаимодействие», - отметил Спикер Пак Бён Сок.
Садыр Жапаров также выразил готовность и открытость к дальнейшему всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству с Южной Кореей.
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