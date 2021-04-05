(Фото) Садыр Жапаров встретился со спикером парламента Южной Кореи Пак Бён Соком

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 5 апреля, встретился со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бён Соком.

Обсуждены аспекты межпарламентского, политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.ж.

Глава государства отметил, что сегодня назрела необходимость дальнейшего укрепления двусторонних связей, выхода на новый уровень взаимодействия между странами и передал слова приветствия президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение Форуму сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» и заинтересован в реализации совместных проектов в его рамках.

Садыр Жапаров отметил имеющийся между странами большой потенциал торгово-экономического сотрудничества, которое является перспективным как для Кыргызстана, так и для Южной Кореи. Он предложил правительствам двух стран тесно поработать в данном направлении, выразив надежду, что совместными усилиями сторон удастся увеличить объемы торговли.

Глава государства также подчеркнул, что в настоящее время в Кыргызстане предпринимаются все необходимые меры по созданию благоприятного инвестиционного климата.

«В этих целях мы проводим политические и социально-экономические преобразования в стране, в том числе направленные на предоставление необходимых гарантий иностранным инвесторам, открытость экономики, либеральный торговый, валютный режим и благоприятную налоговую базу», - сказал Садыр Жапаров.

Глава государства выразил заинтересованность в присутствии корейского бизнеса в Кыргызстане в целях наращивания сотрудничества по ключевым направлениям, таким как развитие городов и областей, гидроэнергетика, горнодобывающая и текстильная промышленность, транспорт, строительство туристических объектов, аэропортов и в других направлениях.

Садыр Жапаров призвал корейских бизнесменов еще больше инвестировать в экономику Кыргызстана и высоко оценил оказываемую корейской стороной финансово-техническую поддержку по линии Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) и Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF).

Президент отметил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в сфере образования, предложив корейской стороне рассмотреть возможность увеличения квот по стипендиальным образовательным программам для студентов из Кыргызстана, а также реализации программ по обмену студентами и преподавателями.

В свою очередь спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея подчеркнул желание и готовность корейской стороны к сотрудничеству в различных областях и активному участию в поступательном развитии Кыргызстана.

Он высказал намерения корейской стороны расширить инвестирование в Кыргызстан, так как у двух стран есть «общие точки соприкосновения», в том числе и в сфере культуры.

Спикер приветствовал инициативы кыргызской стороны по сотрудничеству в сферах образования и строительства, отметив их большую роль в расширении двусторонних отношений.

Он выразил готовность углублять взаимодействие и по другим направлениям, по которым оно сейчас приостановилось из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Желаю вам успехов в борьбе с заболеванием, мы готовы сотрудничать в этом направлении и далее. Кыргызстан является интересной для нас страной в плане сотрудничества. Вы обладаете богатой природой и всеми условиями для развития туризма. Мы готовы углублять наше взаимодействие», - отметил Спикер Пак Бён Сок.

Садыр Жапаров также выразил готовность и открытость к дальнейшему всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству с Южной Кореей.