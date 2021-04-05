В Москве главы МИД КР и РФ обсудили возможность возобновления железнодорожного сообщения между странами

Стороны выразили готовность вести работу по дальнейшему расширению и углублению кыргызско-российских отношений.
В Москве 2 апреля в рамках очередного заседания Совета МИД государств-участников СНГ состоялась встреча министров иностранных дел Кыргызстана и России Руслана Казакбаева и Сергеем Лавровым.
Как сообщает прессс-служба ведомства, в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне по итогам первого зарубежного визита президента КР С.Жапарова в Россию, обменялись мнениями по наиболее важным направлениям и перспективам двустороннего взаимодействия, в том числе по вопросам поставки российской вакцины против COVID-19 в Кыргызстан, возобновления железнодорожного сообщения между КР и РФ, увеличения регулярных авиарейсов, учреждения представительства МВД КР в России, взаимодействия по линии чрезвычайных ведомств двух стран, а также другим актуальным темам повестки дня.
Стороны выразили готовность вести работу по дальнейшему расширению и углублению кыргызско-российских отношений.
Источник: Кабар
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