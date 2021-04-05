(Фото) Премьер-министры У.Марипов и А.Мамин провели встречу в селе Кордай

Встреча прошла в селе Кордай (Республика Казахстан).

- Премьер-министр Улукбек Марипов в рамках IX заседания кыргызско-казахстанского Межправительственного совета встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в узком составе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время встречи стороны обсудили спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и сотрудничества, в том числе по реализации совместных инвестиционных проектов и соглашений, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Кыргызской Республики в Республику Казахстан.

Встреча прошла в селе Кордай (Республика Казахстан).

Источник: tazabek.kg