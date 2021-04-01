Корганбаев: Да, мы сажаем своих президентов! За свои деяния нужно отвечать! А вы сможете так, уважаемый Зарифи?

Бишкек, "Саясат. kg". Прежде чем критиковать нас и наших лидеров, научитесь или попробуйте озвучить критику в адрес своего руководства.

Прочитав заявление экс-министра иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи с его эмоциональными выпадами в адрес Председателя ГКНБ КР Ташиева Камчыбека Кыдыршаевича, я пришел к выводу, что такое недружественное обращение бывший руководитель таджикского МИД не мог сделать без согласования с окружением президента РТ Эмомали Рахмона. Таджикистан - это не Кыргызстан, там за такие дерзкие высказывания и публичные оскорбления в адрес руководителей соседних республик, вылетевших из уст таджикских действующих и бывших чиновников могут привлечь к ответственности. Ведь Хамрохон Зарифи затрагивает отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном, словесно нападает на руководителя спецслужбы соседнего государства. В Таджикистане давно существует авторитарный, я скажу - шахский режим. Слова Камчыбека Ташиева по Воруху выражают наши государственные интересы. Каждая страна защищает свои позиции. И в приграничных вопросах необходимо находить компромисс. Этого требует разум. Хамрохон Зарифи задается вопросом: кто такой Ташиев? И привел выдержки из резюме Камчыбека Кыдыршаевича. Однако, Зарифи не захотел упомянуть о том, что Ташиев является политическим тяжеловесом кыргызстанской политики. Он прошел нелегкий путь от депутата парламента до Председателя ГКНБ КР, был в свое время министром ЧС. Во время ошских событий 2010 года Ташиев проявил себя как истинный патриот Кыргызстана и защищал всех граждан независимо от национальной принадлежности. Также Зарифи раскритиковал нас, кыргызстанцев, дескать, мы каждый год устраиваем революции и свергаем президентов.

Уважаемый Зарифи! У нас с 1991 года по 2020 год произошли три революции, сменилось пять президентов. Да, мы сажаем своих президентов! За свои деяния нужно отвечать! А вы сможете так, уважаемый Зарифи? В Таджикистане с 1991 года по настоящее время поменялся всего один президент! Начиная с 1994 года Таджикистаном правит его высочество Эмомали Рахмон и его семья. Его высочество - это официальное обращение к президенту Эмомали Рахмон. Это покруче обращения к туркменскому лидеру Аркадагу.

Мы, кыргызы, кыргызстанцы по духу любим свободу. Да, мы кочевники, номады. Мы люди слова! В Кыргызстане революции произошли против семейно-кланового правления. Это в Таджикистане сын действующего президента Эмомали Рахмона может быть избран спикером парламента, но только не у нас в Кыргызстане. Вот в чем отличие наших стран и народов. Что вы на это скажете, уважаемый Зарифи? Хватит ли у вас смелости критиковать своего президента? Вас в тот же день посадят в зиндан. Почти каждый год в Таджикистане проводятся карательные спецоперации по уничтожению мятежников или же противников президента Эмомали Рахмона с привлечением вертолетов и армии. Что это? Эхо гражданской войны или зачистка? Что скажет об этом всезнающий Зарифи? Почему же Хамрохон Зарифи не упомянул про ту помощь, которую оказывал Кыргызстан соседнему Таджикистану в годы гражданской войны, где таджикистанцы убивали друг друга целых 5 лет из-за религиозных и политических убеждений? Тысячи и тысячи граждан Таджикистана были вынуждены из-за конфликта оставить родные края, стали беженцами и обрели свой второй дом в Кыргызстане. Кыргызская Республика внесла свой достойный вклад в урегулировании конфликта в Таджикистане. Именно в Бишкеке в 1997 году официальные власти Таджикистана и Объединенная таджикская оппозиция подписали протокол о политических вопросах. Данный протокол стал основой соглашения об установлении мира и национального согласия в РТ, которое было заключено в Москве в том же году.

В 1992-1999 годах батальон Вооруженных Сил Кыргызстана нес службу по охране опасной в те годы таджикско-афганской границы. Видимо, у бывшего таджикского министра иностранных дел Зарифи память короткая или он умышленно не захотел об этом сказать.

Что касается России, ее влияния в Центральной Азии, то Москва заинтересована в стабильности. А официальный Душанбе всегда демонстрировал свою силу и нарушал мир. Неоднократно таджикские пограничники или бойцы сил специальных операций РТ открывали огонь по кыргызским пограничникам, доходило до того, что таджикская сторона применяла минометы и гранатометы против наших военнослужащих. Это что, признак дружественного отношения Душанбе к нам?

Уважаемый Зарифи! Прежде чем критиковать нас и наших лидеров, научитесь или попробуйте озвучить критику в адрес своего руководства. Нам будет интересно поглядеть! Наши земли - это наследие наших предков. Нам чужой территории не надо, а свою родную землю мы не отдадим.

Медербек Корганбаев