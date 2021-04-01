Жылдыз Жолдошова, экс-депутат: «Садыр, правда, которую я тебе сейчас говорю, ты усвоишь, когда окажешься в шкуре экс-президентов»

Я бы обратилась к Садыру Жапарову, призывала бы не трогать чьих-либо детей, не идти на такую низость.

— С 2010 года я всегда была рядом с Садыром Жапаровым, неважно, в какой трудной ситуации он не оказывался. Уделяла серьезное внимание и судьбе других членов партии «Ата Журт»… Никого не предала, не бросила, поддерживала как могла. Никому не делала одолжение и не буду.

И моя семья с 2010 года подвергается гонениям. Увольняли моих детей, моего мужа… Несмотря на это, я не отступала от своей позиции, своих принципов, точки зрения, когда речь шла о вопросах, которые могли повлиять на судьбу страны и народа.

Руководитель аппарата президента С. Касмамбетов полтора месяца назад пригласил моего сына и назначил на должность. А недавно на конференции по политической ситуации в стране я высказала свое мнение о Джеруе, Камбар-Ате-1, после чего моего сына лишили должности. Сынок, с чем только не сталкивалась наша семья, вы не сломались, поддерживали мои политические взгляды, в любых обстоятельствах. За это я вам благодарна.

Я бы обратилась к Садыру Жапарову, призывала бы не трогать чьих-либо детей, не идти на такую низость. Садыр, правду, которую я озвучиваю, ты усвоишь, когда окажешься в шкуре экс-президентов. Но будет уже поздно. Потому что они, в свое время, воспринимали правду, которую озвучивали я или другие сильные, честные политики, как слова врага…

Источник: газета «Майдан.kg» №12 от 31.03.2021 / стр. 6