Анаркулов: Хамрохону Зарифи стоит поучиться у Ташиева мужеству

"Скорее всего за его словами стоит именно официальный Душанбе".



Бывший глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи никак не мог высказать свое личное мнение по поводу предложения Камчыбека Ташиева. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился общественный деятель и журналист Нургазы Анаркулов.

По его словам, в Таджикистане диктатура и поэтому ни один чиновник, в том числе и бывший, не посмеет высказывать свое личное мнение.

- Скорее всего за его словами стоит именно официальный Душанбе. Как написал сам глава ГКНБ, он всего лишь вручил предложения по решению анклава "Ворух" своему коллеге Саймумину Ятимову в присутствии членов делегации обоих сторон и все. Не исключено, что это предложение вызвало раздражение у таджикской стороны и они решили воспользоваться как рупором своим бывшим министром, - сказал он.

Анаркулов убежден, что в любом случае Хамрохону Зарифи не следовало переходить на личности.

- Если бы он пережил столько, сколько перенесли Ташиев и Жапаров, то еще неизвестно, где бы он сейчас был и что говорил. Наши политики не боялись идти в тюрьму и стояли до конца на своих позициях. И благодаря этому при поддержке народа они стали у руля страны. По меньшей мере это вызывает уважение и Зарифи стоит об этом помнить. По крайней мере, он мог бы поучиться у них мужеству, принципиальности и немного вежливости, - добавил он.



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