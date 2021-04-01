Досрочно прекращены полномочия депутата Мирлана Бакирова

Мирлан Бакиров возглавил Фонд по управлению госуимуществом.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 1 апреля досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Бакирова Мирлана Исакбековича от парламентской фракции «Онугуу-Прогресс».

Мирлан Бакиров возглавил Фонд по управлению госуимуществом.

Удостоверение депутата ЖК Бакирова признано недействительным.

Источник: kg.akipress.org