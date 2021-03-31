В Бишкеке – Атамбаев, в Оше – Мырзакматов

В борьбе за мандаты в Бишкекском городском кенеше из 25 партий вырвалась вперед партия СДК, относящаяся к сыновьям бывшего президента А. Атамбаева.
Хотя затраченные деньги на агитационную работу перед выборами в городские кенеши не сопоставимы с затратами на выборы в Жогорку Кенеш, партии тратят немалые деньги, чтобы заполучить голоса избирателей.
В борьбе за мандаты в Бишкекском городском кенеше из 25 партий вырвалась вперед партия СДК, относящаяся к сыновьям бывшего президента А. Атамбаева. Упомянутая партия потратила 7 млн 509 тысяч сомов, а расходы партии «Эмгек» олигарха А. Салымбекова составили 6 млн 51 тысячу сомов, партия с теневым хозяином НДПК потратила чуть более 5 млн сомов, а партия Н. Тюлеева «Ак Бата» израсходовала 4 млн 854 тысячи сомов.
Что касается борьбы за мандаты в Ошском городском кенеше, то тут лидирует «Улуттар Биримдиги» бывшего мэра Мелиса Мырзакматова. Упомянутая партия потратила на агитацию 1 млн 593 тысячи сомов. Чуть меньше денег потратили партии «Бир Бол» и «Ыйман Нуру».
Источник: газета «Майдан.kg» №12 от 31.03.2021 / стр. 3
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