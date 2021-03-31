Садыр Жапаров предложил парламенту отстранить от должности главу Верховного суда

Вопрос включен в повестку дня

Президент Садыр Жапаров предлагает парламенту временно отстранить от должности председателя Верховного суда Гульбару Калиеву. Об этом на заседании в ЖК сообщил полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Анарбек Калматов.

В итоге данный вопрос включили в повестку дня.

Отметим, ранее было решено направить президенту предложение отстранить главу Верховного суда от занимаемой должности.

Напомним, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал, что Гульбара Калиева является фигуранткой уголовного дела.

В ее отношении расследуется досудебное производство по факту коррупции при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы «Местный суд».

Источник: vesti.kg