Садыр Жапаров предложил парламенту отстранить от должности главу Верховного суда

Вопрос включен в повестку дня
Президент Садыр Жапаров предлагает парламенту временно отстранить от должности председателя Верховного суда Гульбару Калиеву. Об этом на заседании в ЖК сообщил полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Анарбек Калматов.
В итоге данный вопрос включили в повестку дня.
Отметим, ранее было решено направить президенту предложение отстранить главу Верховного суда от занимаемой должности.
Напомним, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал, что Гульбара Калиева является фигуранткой уголовного дела.
В ее отношении расследуется досудебное производство по факту коррупции при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы «Местный суд».
Источник: vesti.kg
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