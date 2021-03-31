Глава ОТРК вошел в группу по созданию концепции духовно-нравственного развития. Какие у него предложения?

Среди всего прочего, Бахтияр Алиев предлагает воспитать новое поколение на основе «национальных ценностей и идеологии»

Во исполнение указа президента от 29 января 2021 года № 1 Министерство образования и науки разработало проект концепции духовно-нравственного развития и физического воспитания школьников и молодежи и выставило на обсуждение.

Указом главы государства от 29 января был разработан проект концепции духовно-нравственного развития и физического воспитания школьников. Многие пользователи соцсетей задаются вопросом: что члены рабочей группы намерены предложить кыргызстанцам?

Как оказалось, в состав группы вошел президент ОТРК Бахтияр Алиев. В разговоре с Vesti.kg он подчеркнул, что намерен предложить развивать местную индустрию детской мультипликации и воспитать новое поколение кыргызстанцев на основе «национальных ценностей».

- Мою кандидатуру добавили в рабочую группу концепции по духовно-нравственному развитию, поскольку я руковожу общественной корпорацией, при которой существует шесть телеканалов и несколько радиостанций, - пояснил Алиев. - Мои предложения будут связаны с развитием культуры и национальных традиций.​

Кроме того, по словам Алиева, он намерен воспитать подрастающее поколение путем обеспечения детских фильмов на местных телеканалах и на платформе YouTube с применением 3D- мультипликации на двух языках — русском и кыргызском.

-​ До 100 анимационных фильмов в год хронометражем до 10 минут для возрастной категории 1-6 лет. До 100 анимационных фильмов в год хронометражем до 15 минут для возрастной категории 7-14 лет, - продолжил глава ОТРК. - Также необходимо развивать юных поэтов-песенников и сценаристов.

Источник: vesti.kg