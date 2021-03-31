Омурбек Абдырахманов: Нам самостоятельно следовало бы строить ГЭС, не полагаясь на деньги Узбекистана

Бишкек, "Саясат. kg". Наша власть подвержена гигантомании, и с Кумтором так было.
«Вновь гигантомания…
Наша власть планирует строительство крупнейшей ГЭС, Камбар-Ату-1, которая оценивается в более чем 2 млрд долларов. При этом не имея ни сома в кармане. На деньги Узбекистана. Но и у Узбекистана нет денег. Их внешний долг превышает 60% от ВВП страны. Это сомнительное соглашение вызвало неоднозначную реакцию населения… Есть выражение: «Кто платит – тот заказывает музыку».
Наша власть подвержена гигантомании, и с Кумтором так было. Мы могли сами построить ГЭС при помощи международных финансовых институтов, наняв опытные компании по строительству ГЭС.
Стратегические отрасли должны оставаться на балансе государства. Газовое хозяйство и поставку нефтепродуктов мы доверили монополисту. Мы отныне не контролируем эти товары», — пишет экс-депутат Омурбек Абдырахманов на своей страничке в социальных
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!