Омурбек Абдырахманов: Нам самостоятельно следовало бы строить ГЭС, не полагаясь на деньги Узбекистана

Бишкек, "Саясат. kg". Наша власть подвержена гигантомании, и с Кумтором так было.

«Вновь гигантомания…

Наша власть планирует строительство крупнейшей ГЭС, Камбар-Ату-1, которая оценивается в более чем 2 млрд долларов. При этом не имея ни сома в кармане. На деньги Узбекистана. Но и у Узбекистана нет денег. Их внешний долг превышает 60% от ВВП страны. Это сомнительное соглашение вызвало неоднозначную реакцию населения… Есть выражение: «Кто платит – тот заказывает музыку».

Наша власть подвержена гигантомании, и с Кумтором так было. Мы могли сами построить ГЭС при помощи международных финансовых институтов, наняв опытные компании по строительству ГЭС.

Стратегические отрасли должны оставаться на балансе государства. Газовое хозяйство и поставку нефтепродуктов мы доверили монополисту. Мы отныне не контролируем эти товары», — пишет экс-депутат Омурбек Абдырахманов на своей страничке в социальных

