В секретариате Совбеза обсудили сотрудничество в сфере безопасности между Кыргызстаном и Китаем

Рыскелди Мусаев встретился со спецпредставителем МИД КНР по вопросам внешней безопасности

Секретарь Совета безопасности Рыскелди Мусаев встретился со Специальным представителем Министерства иностранных дел по вопросам внешней безопасности Китайской Народной Республики Чэн Гопином в формате видеоконференцсвязи.

В мероприятии также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

Обсуждены вопросы развития и укрепления двустороннего сотрудничества между ведомственными органами в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, обеспечения безопасности в регионе.

Также состоялся обмен мнениями по социально-экономическому развитию в рамках межведомственного межрегионального механизма сотрудничества «Диалог по вопросам безопасности между Кыргызстаном и Китаем».

Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию кыргызско-китайских отношений и всестороннего стратегического партнерства.

Отдел информационной политики

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