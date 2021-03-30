Улукбек Марипов заявил, что готов вакцинироваться в прямом эфире перед журналистами

Премьер пояснил, что решение о получении прививки от COVID-19 будет принято после получения результатов его теста на антитела

Премьер-министр Улукбек Марипов заявил в разговоре с редакцией Vesti.kg, что намерен получить вакцину от коронавируса.

По его словам, накануне он сдал тест на наличие антител. Уже завтра, 31 марта, станет известно, получит ли Марипов вакцину от COVID-19.

- Я обязательно получу вакцину от коронавируса,- подчеркнул Vesti.kg глава правительства. - Сегодня утром сдал анализ на антитела. Как только будут готовы результаты, станет точно известно. Врачи мне сказали, что если достаточно антител, то не стоит делать прививку.

Кроме того, Марипов заявил, что в случае если врачи все-таки порекомендуют ему сделать вакцину, то процесс будет транслироваться в прямом эфире в присутствии журналистов.

- Если будет необходимость в получении прививки, то все будет транслироваться в прямом эфире,- заверил он.

Напомним, две недели назад в Кыргызстан поступило 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев первым получил прививку от COVID-19.

Между тем в первый день (29 марта) 100 человек получили прививку от вируса. В Бишкеке привились 42 человека — 40 медработников, один педагог и один пожилой человек старше 65 человек.

Источник: vesti.kg