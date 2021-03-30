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Cайдулла Нышанов избран лидером фракции «Ата Мекен»

Его заместителем стал Шайлообек Атазов

Депутат ЖК Сайдулла Нышанов избран лидером фракции «Ата Мекен». Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что заместителем председателя фракции стал Шайлообек Атазов.

Напомним, ранее стало известно, что ЦИК передала Шералы Абдылдаеву вакантный мандат депутата ЖК, прежнего лидера фракции Омурбека Текебаева.

Источник: vesti.kg

           

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