Cайдулла Нышанов избран лидером фракции «Ата Мекен»

Его заместителем стал Шайлообек Атазов
Депутат ЖК Сайдулла Нышанов избран лидером фракции «Ата Мекен». Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Отмечается, что заместителем председателя фракции стал Шайлообек Атазов.
Напомним, ранее стало известно, что ЦИК передала Шералы Абдылдаеву вакантный мандат депутата ЖК, прежнего лидера фракции Омурбека Текебаева.
Источник: vesti.kg
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