Омурбек Текебаев лишен мандата. Вместо него пришел Шералы Абдылдаев

Ранее Верховный суд оставил в силе решение двух инстанций о лишении депутатского мандата Текебаева.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 29 марта передала вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша Абдылдаеву Шералы Итибаевичу («Ата Мекен»).

Как сообщила пресс-служба комиссии, постановлением ЦИК он зарегистрирован депутатом Жогорку Кенеша, ему выдано удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Ранее Верховный суд оставил в силе решение двух инстанций о лишении депутатского мандата Текебаева.

Источник: kg.akipress.org