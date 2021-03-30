Омурбек Текебаев лишен мандата. Вместо него пришел Шералы Абдылдаев

Ранее Верховный суд оставил в силе решение двух инстанций о лишении депутатского мандата Текебаева.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 29 марта передала вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша Абдылдаеву Шералы Итибаевичу («Ата Мекен»).
Как сообщила пресс-служба комиссии, постановлением ЦИК он зарегистрирован депутатом Жогорку Кенеша, ему выдано удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
Ранее Верховный суд оставил в силе решение двух инстанций о лишении депутатского мандата Текебаева.
Источник: kg.akipress.org
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