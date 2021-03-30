Сыймык Жапыкеев: Партия «Чон казат» не успела подать документы

Он отметил, что его бывшие соратники отныне состоят в другой партии
Бывшие члены партии «Чон казат» отныне состоят в партии «Улутман». Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил бывший председатель ГСБЭП (Финполиции), один из лидеров «Чон казата» Сыймык Жапыкеев.
«Молодцы ребята. Все они из «Чон казата». Они не успели с документами в БГК. «Улутман» — там все наши бывшие соратники из движения «Чон казат».
Уважаемые горожане, призываю всех поддержать!
Там надежные ребята, проверенные событиями. Молодцы ребята, успехов вам», - написал он.
Источник: vesti.kg
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