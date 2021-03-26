Камчыбек Ташиев: Марат Аманкулов будет отвечать перед законом

Ранее председатель ГКНБ заявил, что депутат ЖК уже выплатил некую сумму в бюджет

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции заявил, что депутат ЖК Марат Аманкулов будет отвечать перед законом.

- В отношении него возбуждено уголовное дело, - напомнил главный чекист страны. - Если начну говорить о нем здесь, до утра не закончу. Он, безусловно, будет отвечать перед законом. Вчера Аманкулов выплатил какую-то сумму в бюджет.

Вызывался ли парламентарий на допрос, по-прежнему неизвестно. Ранее в пресс-центре ГКНБ также не ответили Vesti.kg на этот вопрос.

Напомним, 19 марта ГКНБ заявил, что депутат ЖК Марат Аманкулов незаконно обогатился, находясь на госслужбе. Чекисты установили активы, общая стоимость которых составляет более 1,5 млрд. сомов.

Источник: vesti.kg