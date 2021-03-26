Глава ГКНБ выезжает в Баткенскую область на переговоры по госгранице

Нам дали 3 месяца для решения вопросов по госгранице, в настоящее время мы ведём активную работу.

Председатель государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сегодня выезжает в Баткенскую область на переговоры по вопросу делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом глава ГКНБ сообщил лично в ходе брифинга в доме правительства.

«Нам дали 3 месяца для решения вопросов по госгранице, в настоящее время мы ведём активную работу. С Узбекистаном вопрос решён, с Таджикистаном - нет. Надо исправлять», - сказал он.

Напомним, протяженность кыргызско-таджикской госграницы составляет 976 км, из которых примерно 50% рубежей остаются неуточненными, и линия раздела во многих местах остается условной.

Источник: Кабар