Жылдыз Жолдошова: «Ни один президент не трогал стратегические объекты. И вы, Садыр Нургожоевич, не трогайте»

Бишкек, "Саясат. kg". Если мы совместно с Узбекистаном будем строить ГЭС, то мы потеряем не только контроль над водой, но и саму воду.

Экс-депутат Жылдыз Жолдошова поделилась мнением относительно результатов рабочей поездки президента в Узбекистан – соглашения между двумя странами о совместном строительстве ГЭС «Камбар-Ата».

«Если мы совместно с Узбекистаном будем строить ГЭС, то мы потеряем не только контроль над водой, но и саму воду. Это, во-первых. Во-вторых, даже руководители Киргизского ССР не трогали стратегические объекты. Поэтому, Садыр Нургожоевич, прошу у вас как коллега, сторонница, единомышленница – не трогайте вопросы ГЭС, анклава Сох. Есть аксакалы, которые правили нашей страной, не решайте такие вопросы, не посовещавшись с ними», – сказала Жолдошова.