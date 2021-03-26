В Ташкенте проходят переговоры премьер-министров Кыргызстана и Узбекистана в расширенном формате

До этого главы правительств двух стран провели переговоры в узком формате.

В Ташкенте проходят переговоры премьер-министров Кыргызстана - Улукбека Марипова и Узбекистана - Абдуллы Арипова в расширенном формате.

До этого главы правительств двух стран провели переговоры в узком формате.

После планируется встреча Улукбека Марипова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Отметим, что премьер-министр КР находится в Узбекистане с рабочим визитом. В рамках поездки глава правительства посетил 7 объектов, среди которых технопарк, заводы и фабрики.

Источник: Кабар