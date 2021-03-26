Экс-депутат удивился, что в повестке не указаны ни дата, ни время визита к следователю
Экс-депутата ЖК Исхака Масалиева вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.
- Меня вызвали на допрос в качестве свидетеля, но по какому делу, не ясно, - отметил он. - Более того, в повестке даже не указали дату и время, когда я должен прийти к следователю.
Исхак Абсаматович добавил, что не станет избегать допроса.
- Мне нечего бояться - власть не захватывал и говорил только то, что есть,. - сказал он. - Не думаю, что меня могут привлечь к чему-то. Скорее всего, на самом деле просто допросят в качестве свидетеля.
Источник: vesti.kg
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