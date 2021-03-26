В Ташкенте проходят переговоры премьер-министров Кыргызстана и Узбекистана в узком формате

После встречи в узком формате, переговоры будут продолжены в расширенном составе.

В Ташкенте проходят переговоры премьер-министров Кыргызстана Улукбека Марипова и Узбекистана Абдуллы Арипова в узком формате.

После встречи в узком формате, переговоры будут продолжены в расширенном составе.

После планируется встреча Улукбека Марипова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Отметим, что премьер-министр КР находится в Узбекистане с рабочим визитом.

Источник: Кабар