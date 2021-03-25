Пресс-секретарь президента Галина Байтерек не вмешивается в кадровый вопрос, - представитель президента в ЖК

«Слащева назначена распоряжением премьер-министра. Аппарат президента никакого отношения не имеет»
Пресс-секретарь президента Галина Байтерек не вмешивается в кадровый вопрос, сказал представитель президента в парламенте Анарбек Калматов 25 марта на заседании парламента.
Ранее депутат Евгения Строкова заявила, что Байтерек способствовала назначению Слащевой главным редактором газеты «Слово Кыргызстана».
«Есть положение о пресс-секретаре президента, утвержденное указом президента, она никоим образом не вмешивается в кадровые назначения. Тем более Садыр Нургожоевич не позволит вмешиваться», - сказал Калматов.
По его словам, пресс-секретарь занимается веб-сайтом главы государства и контролирует объем информации.
«Слащева назначена распоряжением премьер-министра. Аппарат президента никакого отношения не имеет», - сказал Калматов.
Источник: kg.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!