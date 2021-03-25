Пресс-секретарь президента Галина Байтерек не вмешивается в кадровый вопрос, - представитель президента в ЖК

«Слащева назначена распоряжением премьер-министра. Аппарат президента никакого отношения не имеет»

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек не вмешивается в кадровый вопрос, сказал представитель президента в парламенте Анарбек Калматов 25 марта на заседании парламента.

Ранее депутат Евгения Строкова заявила, что Байтерек способствовала назначению Слащевой главным редактором газеты «Слово Кыргызстана».

«Есть положение о пресс-секретаре президента, утвержденное указом президента, она никоим образом не вмешивается в кадровые назначения. Тем более Садыр Нургожоевич не позволит вмешиваться», - сказал Калматов.

По его словам, пресс-секретарь занимается веб-сайтом главы государства и контролирует объем информации.

«Слащева назначена распоряжением премьер-министра. Аппарат президента никакого отношения не имеет», - сказал Калматов.

Источник: kg.akipress.org