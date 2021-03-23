(Видео) У движения «Чон Казат» новый лидер

Сегодня, 22 марта, революционер Бакай Кашкарбаев сделал видеообращение, в котором сообщил о смене лидера движения «Чон Казат».

«Уважаемые соотечественники! Меняется время, меняется ситуация. Все меняется в соответствии с ситуацией. Наш брат Актан баатыр стал новым лидером великого движения, великого пути. В дальнейшем знайте его как лидера движения «Чон Казат» Актана баатыра. Пусть бог даст силы и энергии Актану, мы не остановимся, пока не дойдем до домов коррупционеров», — заявил Бакай Кашкарбаев.

Напомним, до этого лидерами движения «Чон Казат» считались Сыймык Жапыкеев и Максат Мамытканов



Источник: Кyrgyztoday