(Видео) У движения «Чон Казат» новый лидер 

Сегодня, 22 марта, революционер Бакай Кашкарбаев сделал видеообращение, в котором сообщил о смене лидера движения «Чон Казат».
«Уважаемые соотечественники! Меняется время, меняется ситуация. Все меняется в соответствии с ситуацией. Наш брат Актан баатыр стал новым лидером великого движения, великого пути. В дальнейшем знайте его как лидера движения «Чон Казат» Актана баатыра. Пусть бог даст силы и энергии Актану, мы не остановимся, пока не дойдем до домов коррупционеров», — заявил Бакай Кашкарбаев.
Напомним, до этого лидерами движения «Чон Казат» считались Сыймык Жапыкеев и Максат Мамытканов
Источник: Кyrgyztoday
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