Камчыбек Ташиев вылетел в Ташкент для проведения переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы

В ходе его визита также состоится совместное заседание правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
Глава правительственной делегации Кыргызской Республики по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы - председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев 22 марта вылетел в город Ташкент (Республика Узбекистан) для проведения совместных переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы.
В ходе его визита также состоится совместное заседание правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
Заседание межправительственных делегаций будет проходить в городе Ташкент (Республика Узбекистан) с 24 по 25 марта текущего года, где кыргызскую делегацию возглавит председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, узбекскую - премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.
В ходе заседания правительственные комиссии обсудят делимитацию оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы.
Стоит отметить, что во время государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан главы двух стран договорились об активизации работ правительственных делегаций, завершить которые планируется в ближайшее время.
Источник: Кабар
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