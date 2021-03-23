Камчыбек Ташиев вылетел в Ташкент для проведения переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы

В ходе его визита также состоится совместное заседание правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Глава правительственной делегации Кыргызской Республики по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы - председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев 22 марта вылетел в город Ташкент (Республика Узбекистан) для проведения совместных переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы.

В ходе его визита также состоится совместное заседание правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Заседание межправительственных делегаций будет проходить в городе Ташкент (Республика Узбекистан) с 24 по 25 марта текущего года, где кыргызскую делегацию возглавит председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, узбекскую - премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

В ходе заседания правительственные комиссии обсудят делимитацию оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы.

Стоит отметить, что во время государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан главы двух стран договорились об активизации работ правительственных делегаций, завершить которые планируется в ближайшее время.

Источник: Кабар