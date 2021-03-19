Когда «Кыргызстану» понадобился Нурдинов…

Лидером фракции вместо Нурбека Алимбекова стал малоизвестный в общественных кругах депутат Бейшеналы Нурдинов.
Кажется, ситуация во фракции «Кыргызстан» Жогорку Кенеша не так-то хороша. Сменился лидер фракции.
Лидером фракции вместо Нурбека Алимбекова стал малоизвестный в общественных кругах депутат Бейшеналы Нурдинов. О чем говорят такие перестановки во фракции?
Во-первых, ослабли влияние и положение бывшего лидера фракции Каната Исаева, для сегодняшних он стал «нежелательной фигурой». Во-вторых, пришел не политизированный депутат, которым легко управлять. А ведь помимо Бейшеналы Нурдинова нашлись бы и другие люди, желающие возглавить фракцию.
В то же время ушедший с должности лидера Нурбек Алимбеков заявил, что Канат Исаев был достоин стать лидером фракции, но приходится считаться с членами фракции, которые проголосовали по-своему.
Источник: газета «Майдан.kg» №10 от 17.03.2021 / стр. 5
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