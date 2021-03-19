(Фото) Состоялось заседание правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы

Делегацию КР возглавил председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, делегацию РТ — председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Ятимов.

В городе Гулистон Согдийской области Таджикистана состоялось очередное заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба правительства КР.

Делегацию КР возглавил председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, делегацию РТ — председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Ятимов.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

Главы делегаций выразили взаимопонимание о необходимости активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках.

В рамках заседания состоялись встречи рабочих групп по правовым вопросам и топографических рабочих групп, в ходе которых специалисты продолжили обсуждение вопросов делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

В рамках заседания в целях осуществления взаимодействия по профилактике возникновения конфликтных ситуаций на приграничных территориях проведена отдельная встреча полномочного представителя правительства КР в Баткенской области Омурбека Суваналиева с председателем Согдийской области РТ Раджаббой Ахмадзода с участием руководителей силовых структур Баткенской области.

Была отмечена необходимость дальнейшего активного расширения сотрудничества между приграничными областями и районами двух государств, а также укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между населением приграничных районов.

По договоренности сторон очередное заседание правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы состоится на территории Кыргызской Республики.

Источник: kg.akipress.org