Таджикистан и Казахстан обсудили вопросы увеличения товарооборота

Также сторонами был поднять вопрос создания совместных предприятий и оптово-распределительных центров на территории Республики Таджикистан.

Заседание Совместной рабочей группы по взаимному увеличению товарооборота и номенклатуры поставляемых товаров между Таджикистаном и Казахстаном состоялось в Душанбе, сообщает агентство "Авеста".

Делегации сторон возглавляли заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода и заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

Как сообщает пресс-центр Минэкономразвития РТ, в ходе заседания стороны рассмотрели ряд вопросов по увеличению взаимного товарооборота, включая расширение номенклатуры поставляемых товаров.

Абдурахмонзода отметил, что стратегическое сотрудничество наших стран вышли на новый уровень. За 2020 год объем взаимного внешнеторгового оборота с Республикой Казахстан составил $909,8 млн. и из-за пандемической ситуации в мире сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на $47,8 млн., или на 5%. Несмотря на сокращение товарооборота, Казахстан находится на 2-м месте в структуре внешнеторгового оборота Республики Таджикистан.

Также сторонами был поднять вопрос создания совместных предприятий и оптово-распределительных центров на территории Республики Таджикистан.

В конце встречи стороны выразили готовность в укреплении дальнейшего сотрудничества.

Источник: Кабар